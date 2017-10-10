Водитель легковушки погиб в ДТП с участием грузовика на Ставрополье

Водитель легкового транспортного средства погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Георгиевском районе, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, ВАЗ-21150 под управлением 32-летнего водителя двигался в сторону станицы Предгорная, когда по невыясненной причине выехал на встречную полосу движения, сообщает NewsTracker.

В результате он допустил столкновение с большегрузом Shacman, который от удара перевернулся. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.