«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Голосовой помощник заработал со вторника, 10 октября, в поисковом приложении «Яндекса» на смартфонах на базе iOS и Android. Также доступна бета-версия на смартфонах на базе Windows. В перспективе в компании планируют запустить «Алису» в «Яндекс.Браузере» и на других продуктах «Яндекса».

«Алиса» является первым в мире голосовым помощником, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Она распознает естественную разговорную речь, а не только структурированные запросы.

«Мы хотели, чтобы «Алиса» говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом», — приводит телеканал «Звезда» слова руководителя направления речевых технологий «Яндекса» Дениса Филиппова.

Возможно это за счет технологии нейронных сетей. Благодаря SpeechKit голосовой помощник может понять речь, определить значение сказанного и синтезировать голос при ответе на вопросы, сообщает RNS. В настоящее время «Алиса» может взаимодействовать с сервисами «Яндекса» «Музыка», «Погода», «Поиск», «Карты», а также может запускать сторонние приложения. Предполагается, что в перспективе «Алиса» сможет советовать пользователю, какой посмотреть фильм, или вызывать такси. Голосовой помощник говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.

Разработанного в мае 2017 года робота «Алису» продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину 21 сентября в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании.