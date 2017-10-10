Васильева: уроки шахмат в начальной школе введут в течение двух лет

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила на выступлении в Совете Федерации, что в ближайшие два года в младших классах будет введен обязательный урок по шахматам.

«Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего, с 1-го по 4-й класс — один час в неделю», — сказала глава Минобрнауки.

Кроме того, Васильева отметила, что в школах 90 регионов страны действуют шахматные кружки для учащихся начальных классов. Всего же этим видом спорта занимаются 742 тыс. российских школьников.

Ранее в интервью порталу iz.ru Ольга Васильева отмечала, что, согласно статистике, показатели успеваемости у детей, занимающихся шахматами, выше на 35–40%, поскольку эта интеллектуальная игра развивает ребенка.