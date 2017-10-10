На космодром Восточный устроились более 60 выпускников из Приамурья

Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах для космодрома Восточный, в Амурской области действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Специальные занятия посещают более 400 школьников. Ребята изучают науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

Специалистов для работы на космодроме готовят в АмГУ и пяти ссузах, где можно получить специальности слесарей, электромонтеров, строителей, проектировщиков и других специалистов. Об этом сообщает ИА «Амур.инфо». На объектах космодрома в общей сложности прошли практику 180 студентов. Уже трудоустроены более 60 выпускников учебных заведений.

Космодром Восточный — российский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковского. Первый пуск ракетоносителя состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда на орбиту были выведены три спутника.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с российскими спутниками намечен на 22 декабря 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского космодрома Восточный. К 2021 году планируется запуск пилотируемого корабля «Федерация».