Сборная Украины по футболу не пробилась на ЧМ-2018

Футболисты сборной Украины проиграли Хорватии в отборочном матче ЧМ-2018 со счетом 0:2 и не смогли пробиться в финальную часть турнира, который пройдет в России.

Из группы I на ЧМ-2018 поедет команда Исландии, которая в параллельном матче обыграла косовских футболистов со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68), сообщает ТАСС.

Исландия набрала в турнирной таблице 22 очка и возглавила группу, хорваты набрали 20 очков и стали вторыми, им предстоят стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира.

Украина набрала 17 очков и стала третьей, далее расположились Турция с 15 очками, Финляндия с 8 очками и Косово с 1 очком. Команда Исландии впервые смогла выйти в финальную часть чемпионата мира.

Ранее на ЧМ-2018 в России пробились сборные Германии и Англии, Коста-Рики и Испании.