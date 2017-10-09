В Сколково построят киноконцертный зал, рассчитанный на 25 тыс. мест

Американская компания AEG совместно с российскими бизнесменами построит в Сколково киноконцертный зал, способный, способный вместить 25 тыс. зрителей. Об этом заявил российский предприниматель, член Академии российской музыки Михаил Гуцериев.

По его словам, строительство начнется в четверг 12 октября и займет два года. Предприниматель подчеркнул, что управление киноконцертным залом с первого дня его работы будет осуществлять компания AEG, участвующая в организации американской премии Grammy и сотрудничающая с лондонской ареной O2.

По мнению основателя музея Grammy Боба Сантелли, появление новой площадки позволит Москве приглашать больше зарубежных артистов.

«Сегодня подписан договор, и 12 октября в Сколково начинается строительство киноконцертного зала. У нас будет киноконцертный зал на 4 тыс. мест автомобильных, подземный и наземный гаражи. Сможем проводить мероприятия до 25 тыс. человек», — приводит ТАСС слова Гуцериева.

Отмечается, что на церемонию закладки первого камня в фундамент будущего киноконцертного зала в четверг приедут президенты AEG и Cirque du Soleil.