Прямой эфир
Спорт
Сборная Украины по футболу не пробилась на ЧМ-2018
Общество
Кафе «Республика котов» эвакуируют в Петербурге после звонка анонимов
Мир
США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции
Мир
Саудовская Аравия намерена рекордно сократить экспорт нефти
Мир
Пожары в Калифорнии вынудили покинуть свои дома более 20 тыс. человек

В Сколково построят киноконцертный зал, рассчитанный на 25 тыс. мест

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания AEG совместно с российскими бизнесменами построит в Сколково киноконцертный зал, способный, способный вместить 25 тыс. зрителей. Об этом заявил российский предприниматель, член Академии российской музыки Михаил Гуцериев.

По его словам, строительство начнется в четверг 12 октября и займет два года. Предприниматель подчеркнул, что управление киноконцертным залом с первого дня его работы будет осуществлять компания AEG, участвующая в организации американской премии Grammy и сотрудничающая с лондонской ареной O2. 

По мнению основателя музея Grammy Боба Сантелли, появление новой площадки позволит Москве приглашать больше зарубежных артистов.

«Сегодня подписан договор, и 12 октября в Сколково начинается строительство киноконцертного зала. У нас будет киноконцертный зал на 4 тыс. мест автомобильных, подземный и наземный гаражи. Сможем проводить мероприятия до 25 тыс. человек», — приводит ТАСС слова Гуцериева.

Отмечается, что на церемонию закладки первого камня в фундамент будущего киноконцертного зала в четверг приедут президенты AEG и Cirque du Soleil.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Филиал «Сколково» планируют открыть в Петербурге до конца года
Испытания концертного зала в «Зарядье» завершатся до конца сентября
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017