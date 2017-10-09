Суд приговорил экс-замглавы Минкультуры Пирумова к сроку в колонии

Суд приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к заключению в колонии по так называемому «делу реставраторов».

«Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа», — сказала судья.

Конкретный срок заключения в колонии будет объявлен позже.

Ранее гособвинение попросило суд назначить замминистра культуры наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 1 млн рублей.

Григорий Пирумов — фигурант дела о хищениях в Минкультуры. По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели. Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это бюджетных средств. Общий ущерб по делу оценивается в 600 млн рублей.

Минкульт как потерпевшая сторона подал иск на 160 млн рублей к Пирумову и его подельникам, который был отозван после того, как все фигуранты дела признали вину и возместили причиненный ущерб.