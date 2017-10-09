Ударивший журналиста НТВ «десантник» сможет посетить матчи ЧМ-2018

Александр Орлов, ударивший журналиста НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ во время прямого эфира, не попал в перечень из 109 имен футбольных фанатов, которым будет запрещен вход на матчи чемпионата мира 2018 года.

Ранее список, якобы составленный полицией для передачи Международной федерации футбола (ФИФА), был опубликован в интернете. В него вошли болельщики, регулярно нарушающие правопорядок.

Напомним, Александр Орлов стал известен после инцидента, произошедшего 2 августа в парке Горького. Корреспондент Никита Развозжаев в прямом эфире НТВ рассказывал о праздновании Дня ВДВ, когда в кадре вдруг появился мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал ругаться матом. В ответ на просьбу журналиста помолчать тот ударил его по лицу.

Сперва в СМИ появилась информация, что Орлов бывший десантник. Позже выяснилось, что никакого отношения к вооруженным силам он не имеет, а является футбольным хулиганом.