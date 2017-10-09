Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Оглашен список из первых пяти претендентов на награду «Золотой мяч», традиционно вручаемую лучшему футболисту года по версии спортивных журналистов.
Об этом сообщает учредитель приза издание France Football в своем Twitter.
На почетную награду претендуют: нападающий ПСЖ Неймар, полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Дибала, защитник «Реала» Марсело и полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.
The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw— France Football (@francefootball) 9 октября 2017 г.
В общий список, который будет опубликован 9 октября к 20:30 по московскому времени, попадут 30 футболистов.
France Football учредил «Золотой мяч» в 1956 году. Некоторое время, до 2016 года, приз вручался совместно с ФИФА, и в голосовании участвовали тренеры. Недавно сотрудничество было прекращено, и награда вернулась к прежнему формату.