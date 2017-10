Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»

Оглашен список из первых пяти претендентов на награду «Золотой мяч», традиционно вручаемую лучшему футболисту года по версии спортивных журналистов.

Об этом сообщает учредитель приза издание France Football в своем Twitter.

На почетную награду претендуют: нападающий ПСЖ Неймар, полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Дибала, защитник «Реала» Марсело и полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

