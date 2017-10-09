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Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»

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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Оглашен список из первых пяти претендентов на награду «Золотой мяч», традиционно вручаемую лучшему футболисту года по версии спортивных журналистов.

Об этом сообщает учредитель приза издание France Football в своем Twitter.

На почетную награду претендуют: нападающий ПСЖ Неймар, полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Дибала, защитник «Реала» Марсело и полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

В общий список, который будет опубликован 9 октября к 20:30 по московскому времени, попадут 30 футболистов.

France Football учредил «Золотой мяч» в 1956 году. Некоторое время, до 2016 года, приз вручался совместно с ФИФА, и в голосовании участвовали тренеры. Недавно сотрудничество было прекращено, и награда вернулась к прежнему формату.

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