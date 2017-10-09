Экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан женился на уроженке Марокко 49-летней Мириам Л'Ауфир. Этот брак стал четвертым в жизни Стросс-Кана, который ушел из политики после скандальных историй.

«Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают», –– сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранное издание. Новая избранница Стросс-Кана возглавляет собственное мультимедийное агентство во Франции.

В 2011 года экс-глава МВФ был арестован по подозрению в изнасиловании горничной отеля, спустя несколько лет Стросс-Кан покинул свою должность. В 2012 году уголовное дело против него было закрыто.

Ранее портал iz.ru писал, что нынешний руководитель фонда Кристин Лагард заявил о готовности оказать помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма».

В июле текущего года МВФ подтвердил рост экономики России в 2017 году на 1,4%. МВФ ожидает роста на 1,7% в экономиках стран СНГ в этом году. При этом отмечается снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики.