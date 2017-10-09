Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз

0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан женился на уроженке Марокко 49-летней Мириам Л'Ауфир. Этот брак стал четвертым в жизни Стросс-Кана, который ушел из политики после скандальных историй. 

«Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают», –– сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранное издание. Новая избранница Стросс-Кана возглавляет собственное мультимедийное агентство во Франции. 

В 2011 года экс-глава МВФ был арестован по подозрению в изнасиловании горничной отеля, спустя несколько лет Стросс-Кан покинул свою должность. В 2012 году уголовное дело против него было закрыто. 

Ранее портал iz.ru писал, что нынешний руководитель фонда Кристин Лагард заявил о готовности оказать помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма». 

В июле текущего года МВФ подтвердил рост экономики России в 2017 году на 1,4%. МВФ ожидает роста на 1,7% в экономиках стран СНГ в этом году. При этом отмечается снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВФ назвал пенсионную реформу условием для выделения транша Украине
МВФ готов оказать помощь пострадавшим от урагана «Ирма» странам
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017