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Тело погибшего подростка изъяли из пруда в петербургском парке

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Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства гибели 17-летнего подростка, чье тело было изъято из пруда в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе.

Как сообщает ИА «Невские новости», накануне отец погибшего юноши обратился в полицию с заявлением о пропаже сына. По словам заявителя, подросток 2000 года рождения ушел из дома 7 октября вечером, после чего домой так и не вернулся. Юноша нигде не учился и не работал.

На следующий день тело молодого человека было извлечено из пруда в парке Интернационалистов на Малой Бухарестской улице.

В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будут установлены причины гибели подростка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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