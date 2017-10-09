НАТО обсудит отношения с Россией на предстоящем саммите в Брюсселе

На саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году важной темой для обсуждения станут отношения альянса с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

Кроме того, в ходе саммита будет обсуждаться сотрудничество НАТО с Евросоюзом и продолжение модернизации организации.

Столтенберг добавил, что следующий саммит НАТО пройдет в новой брюссельской штаб-квартире, где сейчас полным ходом идет подготовка к мероприятию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что НАТО не планирует «замораживать» совет Россия–НАТО. Генсек альянса в настоящее время рассматривает возможность созыва очередного заседания совета с РФ.