Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области

Пожар в частном доме в Свердловской области унес жизни пятерых человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерия Горелых.

По данным агентства, трагедия произошла минувшей ночью на территории Режевского городского округа в селе Черемисское. Установлено, что в результате пожара сгорел частный жилой дом площадью 56 кв. м. На месте пожара спасатели обнаружили тела пятерых погибших человек. Ими оказались пятеро мужчин 1949, 1951, 1964, 1976 и 1956 годов рождения, злоупотреблявшие в день гибели алкогольными напитками.

«Один из этих граждан накануне трагедии получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. Скорее всего, они после бурной вечеринки заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом», — приводит агентство слова Горелых.

В ликвидации огня было задействовано десять пожарных и три спецмашины. Возгорание ликвидировали в течение 19 минут, передает TagilCity.ru.

В настоящее время по факту ЧП следователи организовали доследственную проверку, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Причину смерти погибших специалисты определят по итогам судебно-медицинской экспертизы.