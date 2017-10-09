Пенс покинул игру НФЛ из-за игроков, не вставших во время гимна США

Вице-президент США Майк Пенс покинул игру Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Индианаполисе из-за поведения игроков, которые не встали во время исполнения национального гимна США.

Инцидент произошел на матче по американскому футболу между командами «Индианаполис Колтс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

«Я покинул сегодняшнюю игру «Колтс», потому что президент Трамп и я не будем отмечать какое-либо событие с теми, кто не уважает наших солдат, наш флаг или наш национальный гимн. Хотя каждый имеет право на собственное мнение, я не думаю, что слишком сложно попросить игроков НФЛ уважать флаг и наш государственный гимн», –– написал Пенс в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что гордится Пенсом.

« Я попросил [вице-президента Пенса] покинуть стадион, если кто-нибудь из игроков не встанет, продемонстрировав неуважение к нашей стране. Я горжусь им и [второй леди] Карен», –– написал Трамп в своем Twitter.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.

Это уже не первый случай, когда игроки НФЛ не встают во время исполнения национального гимна. Ранее Трамп пригрозил им зрительским бойкотом за такое поведение.

«Если фанаты НФЛ откажутся ходить на игры, до тех пор пока игроки не прекратят неуважение к нашему флагу и стране, вы увидите, что изменения не заставят себя ждать», — заявил президент США, призвав руководство лиги увольнять игроков.