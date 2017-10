Пенс покинул игру НФЛ из-за игроков, не вставших во время гимна США

Вице-президент США Майк Пенс покинул игру Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Индианаполисе из-за поведения игроков, которые не встали во время исполнения национального гимна США.

Инцидент произошел на матче по американскому футболу между командами «Индианаполис Колтс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

«Я покинул сегодняшнюю игру «Колтс», потому что президент Трамп и я не будем отмечать какое-либо событие с теми, кто не уважает наших солдат, наш флаг или наш национальный гимн. Хотя каждый имеет право на собственное мнение, я не думаю, что слишком сложно попросить игроков НФЛ уважать флаг и наш государственный гимн», –– написал Пенс в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что гордится Пенсом.

« Я попросил [вице-президента Пенса] покинуть стадион, если кто-нибудь из игроков не встанет, продемонстрировав неуважение к нашей стране. Я горжусь им и [второй леди] Карен», –– написал Трамп в своем Twitter.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.