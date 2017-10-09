В Крыму пройдет первый съезд представителей украинских диаспор

Представители украинских диаспор из различных стран соберутся на первый международный съезд в Крыму, чтобы заявить, что Киев не может говорить от имени всего украинского народа. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа», — цитирует агентство Смирнова.

Известно, что на форуме будут присутствовать представители из Украины, Белоруссии и Молдавии. Главным событием форума станет дискуссия на тему: «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом». Кроме того, участники возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко, посетят Музей украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и Симферопольскую академическую гимназию, где обучение проходит на украинском языке.

Ранее портал iz.ru сообщал о требовании МИД Украины к России прекратить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе. Внешнеполитическое ведомство выразило «решительный протест», назвав территорию полуострова «временно оккупированной».

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказывается признавать полуостров частью России.