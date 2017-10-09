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СМИ: Макрон принял приглашение Путина посетить ПМЭФ-2018

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял предложение российских властей посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в мае 2018 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники во французском правительстве.

Соответствующее приглашение Макрону передал президент России Владимир Путин во время своего визита в Париж 29 мая.

По данным издания, решение посетить РФ уже окончательно принято, но о нем не будут объявлять до президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2018 года.

Французский лидер может стать главным гостем ПМЭФ, как отмечает издание, его приезд позволит переломить негативную тенденцию в отношениях России и Евросоюза.

«Приезд президента Франции именно в этом качестве именно в это время был бы хорошей идеей. Возникнет благоприятная ситуация для того, чтобы растопить лед», — сообщил один из источников издания в Москве.

По его словам, в первую очередь речь идет о подвижках в урегулировании ситуации на Украине.
«Прежде всего, как мы надеемся, возникнет ясность с ситуацией вокруг Украины. Либо удастся продвинуться в реализации плана Владимира Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН. Либо станет ясно, что прогресса не происходит по вине не Москвы, а Киева», –– отметил собеседник газеты.

Ранее посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что Эммануэль Макрон будет рад посетить РФ и его визит уже готовится, однако конкретную дату дипломаты назовут позднее.

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