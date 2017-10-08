Более 1 тыс. человек ремонтируют участок зеленой ветки метро в Москве

Более 1 тыс. сотрудников Московского метрополитена участвуют в ремонтных работах на центральном участке Замоскворецкой линии. Об этом сообщил первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

«Сегодня мы проводим очередное удлиненное «технологическое окно». Мы вывели на работу порядка 1 тыс. сотрудников разных служб метрополитена», — сказал Дощатов журналистам.

Он рассказал, что в течение 26 часов будут проведены работы по смене шпал, подрельсовых подкладок и других элементов верхнего строения пути. Кроме того, на станциях отмоют гранитный пол платформ, путевых стен, мраморной облицовки колонн, станционного пути и переходов. Также будут отремонтированы светильники и проверена исправность работы системы освещения, передает агентство городских новостей «Москва».

Портал iz.ru ранее писал о том, что станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии московского метро будут закрыты для пассажиров в воскресенье. Закрытые станции откроются утром 9 октября.