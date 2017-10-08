Прямой эфир
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября
Общество
Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае
Общество
Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м

Женщина выпала из окна квартиры на девятом этаже в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москвичка выпала из окна квартиры на девятом этаже многоквартирного дома на Северодвинской улице, инцидент произошел в субботу, 7 октября. РИАМО сообщает, что пострадавшую успели госпитализировать, однако спустя несколько часов женщина умерла.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 12:28. У пострадавшей была диагностирована сочетанная травма, ее госпитализировали, но пострадавшая умерла в 14:40. По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.

Портал iz.ru сообщал, что в Новгороде пенсионерка погибла, выпав из окна больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мальчик из КНДР разбился в Москве при падении с 15-го этажа
СК проверит обстоятельства падения женщины из окна в Карелии
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017