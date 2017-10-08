Женщина выпала из окна квартиры на девятом этаже в Москве

Москвичка выпала из окна квартиры на девятом этаже многоквартирного дома на Северодвинской улице, инцидент произошел в субботу, 7 октября. РИАМО сообщает, что пострадавшую успели госпитализировать, однако спустя несколько часов женщина умерла.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 12:28. У пострадавшей была диагностирована сочетанная травма, ее госпитализировали, но пострадавшая умерла в 14:40. По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.

Портал iz.ru сообщал, что в Новгороде пенсионерка погибла, выпав из окна больницы.