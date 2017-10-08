Иракский Курдистан готов к переговорам с Багдадом

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что руководство автономии готово к переговорам с властями в Багдаде без предварительных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры могут состояться по открытой повестке, «без выдвижения сторонами предварительных условий», заявил Барзани. Ранее премьер Ирака Хейдар аль-Абади дал понять, что переговоры могут начаться только после отмены результатов референдума о независимости Курдистана.

25 сентября на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости, объявлено, что свыше 90% избирателей высказались за отделение от Ирака. Иран, Турция и Ирак заявили, что не признают итогов проведенного голосования, сообщал портал iz.ru.