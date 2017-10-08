Прямой эфир
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября
Общество
Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае
Общество
Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м

Иракский Курдистан готов к переговорам с Багдадом

0
Фото: REUTERS/Azad Lashkari
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что руководство автономии готово к переговорам с властями в Багдаде без предварительных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры могут состояться по открытой повестке, «без выдвижения сторонами предварительных условий», заявил Барзани. Ранее премьер Ирака Хейдар аль-Абади дал понять, что переговоры могут начаться только после отмены результатов референдума о независимости Курдистана.

25 сентября на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости, объявлено, что свыше 90% избирателей высказались за отделение от Ирака. Иран, Турция и Ирак заявили, что не признают итогов проведенного голосования, сообщал портал iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран и Турция не признают референдума о независимости Курдистана
Парламент Иракского Курдистана не согласен с решениями Багдада
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017