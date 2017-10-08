В зоопарке Берлина родилось рекордное количество детенышей бинтуронга

Четыре детеныша бинтуронга родились в зоопарке Берлин-Фридрихсфельда, так много детенышей «кошачьего медведя» в неволе рождается второй раз в истории, сообщает пресс-служба зоопарка.

Как правило, в помете бинтуронга от двух до трех детенышей. Также зоологов удивило, что новорожденные бинтуронги похожи друг на друга, что является большой редкостью.

Бинтуронгов называют «кошачьими медведями» из-за схожести строения тела с кошкой и манерой передвигаться, похожей на медвежью. Международный союз охраны природы присвоил виду статус «уязвимого».

Ранее стало известно, что в Китае из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов. Побег произошел во время ремонта в террариуме. А в китайском зоопарке в провинции Фуцзянь умерла старейшая гигантская панда в мире по кличке Басы. Животному было 37 лет, что в пересчете на человеческий составляет 100 лет.