Российское посольство предложило британцу слетать в космос на iPhone

Посольство России в Великобритании ответило журналисту Жилю Уиттеллу, который написал очерк о российской ракете «Союз», заявив, что мощностей у нее всё равно меньше, чем у его телефона.

«Раз так, то, может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не «устаревшего» «Союза», — написали сотрудники посольства в микроблоге в Twitter.

Данный очерк журналист написал для газеты The Times. Он отметил, что является «большим поклонником Байконура и советских технологий». Но считает, что с момента развала Советского Союза практически ничего не усовершенствовалось.

«Они лишь усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — «Союзе», но мощностей у нее всё равно меньше, чем у iPhone», — считает Уиттелл.

Ранее дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов прокомментировал порталу iz.ru идею использовать ракеты для полетов на Земле. С такой идеей выступил миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.