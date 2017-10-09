Наверняка кадры очередных кулачных боев в Верховной раде Украины видели многие. Правда, сомневаюсь, что многие поняли, кто и из-за чего дрался. Смею заверить, не многие это поняли и на Украине. Поскольку если вникнуть в смысл взаимных обвинений вчерашних соратников по майдану в адрес друг друга, то получается, что одни «агенты Путина» бились с другими «агентами Путина», чтобы защитить несчастную «нэньку» от «агрессии Путина».

К примеру, Ирина Луценко (ни много ни мало — представитель президента в парламенте) назвала нападки оппозиции «шабашем расконсервированных агентов ФСБ». Это она об украинских ультранационалистах и других «героях майдана»! Представляете, как те были глубоко «законсервированы», организовывая майдан вместе с самой Луценко и ее патроном! В ответ ультранационалисты назвали другую сторону «предателями украинской нации», которые «льют воду на мельницу Путина». После чего президент Порошенко разглядел под вышиванками своих недавних союзников «косоворотки», а на головах — «кокошники».

И вот спрашивается: кто, за что и против чего там боролся-то?

Дело в том, что срок действия закона Украины, которым, согласно Минскому соглашению, она должна была установить «особый статус Донбасса», истекал. Документ на самом деле никакого «особого статуса» не предполагал и ни на один день его положения не вступали в силу. О чем и Порошенко, и все его депутаты неоднократно клялись своему парламенту и своей прессе. Что при этом не мешало тому же Порошенко и западным СМИ преподносить данный закон мировой общественности именно как действующий акт об «особом статусе» и как важный шаг Украины к выполнению «Минска-2». Именно поэтому, когда формальный срок действия закона (подчеркну: не его положений, так и не вступивших в силу!) завершился бы, Украина фактически выходила из «минского процесса». Это затруднило бы затем выдвижение обвинения в адрес России в его неисполнении. А ведь именно на этих обвинениях США и Европа строят свою санкционную политику.

Поэтому Петру Порошенко пришлось вносить проект о пролонгации этого формального закона еще на год. Но «минские формальности» уже вызывали драки в раде. Учитывая, что все политические игроки Украины уже активно готовятся к выборам, Порошенко не мог предстать публике в качестве человека, сдающего Донбасс. Вот он параллельно и внес закон о «деоккупации Донбасса», в котором Россия обзывается «страной-агрессором». Мол, уравновесил ситуацию.

При этом и один закон совершенно формален, и второй не вносит ничего нового, кроме очередных антироссийских ярлыков и попыток Порошенко усилить контроль армии за ситуацией в «зоне АТО», а соответственно, ослабить там позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, вызывающего всё большее беспокойство в администрации президента.

Но Порошенко все-таки дал козыри своим оппонентам (тем самым «расконсервированным агентам»), «забыв» упомянуть в этом законе Крым — мол, признал его российским. И — самый страшный грех — упомянул в законе Минские соглашения. Те самые, в «неисполнении» которых и Киев, и Запад упорно обвиняют Россию. Оказывается, делать этого никак нельзя было, потому что эти Минские соглашения Украина… не должна исполнять.

Вот тут мы узнали о «Минске-2» буквально всё. Оказывается, данные соглашения: «не отвечают национальным интересам и конституции», это «консервация российской агрессии и признание путинского преимущества» (О. Ляшко); «позорные соглашения» (И. Луценко); «не являются легитимными соглашениями для Украины» (Т. Батенко); «позорные, антиконституционные, антигосударственные, нелегитимные» (А. Ильенко); «легализация незаконных подписей российских наемников» (М. Бурбак).

Смею вас заверить, это далеко не полный перечень определений, данных Минским соглашениям, выполнения которых Украина требует на всех международных площадках, включая Генассамблею и Совбез ООН. Тот самый Максим Бурбак, который процитирован выше (представляет «Народный фронт» Арсения Яценюка), не преминул добавить: «Первым и обязательным шагом должно быть выполнение Россией как страной-агрессором положений Минских соглашений». То есть «позорные» и «нелегитимные» соглашения перестают быть таковыми, если это касается требований к России. Не смешно ли?

Депутаты пошли дальше. Они прямо признали, что их армия сама не выполняет этих соглашений и не должна их выполнять. К примеру, «ветеран АТО» Тарас Пастух, представляющий в раде фракцию «Самопомощь», откровенно заявил, что в случае их выполнения «ни один наш военный не будет по «Минску» иметь право сделать выстрел и сделать шаг вперед». Из чего следует, что сейчас и выстрелы делают, и нарушают линию соприкосновения.

В итоге из-за такого единодушного осуждения «позорных» соглашений президентская сторона пошла на то, чтобы вообще изъять их упоминание из закона. Нет теперь «Минска-2» в украинском законодательстве.

Тем удивительнее, что МИД Германии более чем оперативно, буквально через пару часов после голосования в раде, выпустил специальное заявление, которым похвалил Украину за то, что она «привержена своим международным обязательствам и реализации Минских соглашений». То есть Украина, обозвав «позорными» документы, признанные Советом Безопасности ООН, и изъяв их из своего законодательства, привержена их реализации. А Россия, которая вообще не является стороной конфликта, но неуклонно требует их соблюдения, должна быть под санкциями за их невыполнение. Никто не находит ничего странного?

Следует при этом отметить, что закон о «деоккупации» принят пока в первом чтении, еще не совсем понятно, как он будет выглядеть в конечном варианте. Но на один неудобный нюанс, связанный с ним, некоторые «расконсервированные агенты ФСБ» внимание обратили: легитимируя правомочность использования армии в конфликте в Донбассе, рада тем самым открыто признает, что до сих пор ВСУ применялись там незаконно. Нардеп Сергей Соболев так прямо и заявил: «Это прямой путь десяткам тысяч наших воинов в суд в Гаагу, потому что вы узакониваете, что три года они незаконно использовались на этих территориях». Точнее не скажешь!

Депутаты хотят обойти этот страшный для них нюанс, обозначив в окончательном тексте закона дату «начала российской оккупации». Только вот закон-то обратной силы иметь не может. Так что милости просим в Гаагский трибунал, «ветераны АТО»! Верховная рада подтверждает.

Автор — директор Центра евразийских исследований

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