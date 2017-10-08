Трамп хочет «дать шанс» урегулированию между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно дать шанс урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, и его команда уже приступила к созданию плана.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью СМИ.

«Говорят, что сложнейшая из всех сделок — это мир между Израилем и палестинцами... Я не думаю, что она нереальна, я думаю, что это может произойти», — цитирует его «РИА Новости».

Трамп хочет урегулировать конфликт до того, как примет решение о переносе посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей столицей. В арабском мире не признают этого, считая Иерусалим оккупированной территорией.

Тем временем Трампу пришлось перенести еще на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Решение о переносе посольства было принято конгрессом США еще в 1995 году. С тех пор его осуществление переносится каждые полгода, но в администрации Трампа считают это вопросом времени.