Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Маядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

Трамп хочет «дать шанс» урегулированию между Израилем и Палестиной

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно дать шанс урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, и его команда уже приступила к созданию плана.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью СМИ.

«Говорят, что сложнейшая из всех сделок — это мир между Израилем и палестинцами... Я не думаю, что она нереальна, я думаю, что это может произойти», — цитирует его «РИА Новости».

Трамп хочет урегулировать конфликт до того, как примет решение о переносе посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей столицей. В арабском мире не признают этого, считая Иерусалим оккупированной территорией.

Тем временем Трампу пришлось перенести еще на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Решение о переносе посольства было принято конгрессом США еще в 1995 году. С тех пор его осуществление переносится каждые полгода, но в администрации Трампа считают это вопросом времени.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017