Впервые за 12 лет компания Sony создаст домашнего робота-питомца

Японская корпорация Sony вновь выпустит домашнего робота-питомца.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на компанию.

Робот-собака будет оснащен новейшим искусственным интеллектом, его подключат к интернету, а поведение максимально приблизят к реальности, сообщает ТАСС.

Разработчики обещают оставить открытым код программного обеспечения робота, чтобы можно было легко перепрограммировать собаку.

Ранее Sony уже занималась разработкой домашних питомцев, например, легендарной собачкой «Айбо».

Напомним, что российские ученые готовят человекоподобного робота по имени Федор к первому полету на космическом корабле «Федерация».