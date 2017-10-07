Крупнейшая коллекция морских навигационных карт создана в России

Гидрографическая служба Военно-морского флота (ВМФ) России создала крупнейшую в мире коллекцию морских навигационных карт.

Об этом рассказали СМИ в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

«Создана одна из крупнейших в мире коллекций морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания», — цитирует сообщение Интерфакс.

В ведомстве отметили, что данные, собираемые Гидрографической службой ВМФ, используются не только для решения военно-прикладных задач, но и в научных целях.