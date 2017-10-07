Археологи обнаружили неизвестную гробницу в Луксоре

Археологи расчищают вход в ранее неизвестную гробницу на западном берегу Нила около города Луксор в Египте. Об этом сообщил глава городского отдела по делам памятников древности Талаат Абдель Азиз.

«Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена», — цитирует его «РИА Новости».

На западном берегу Нила в Луксоре находятся погребения известных древнеегипетских фараонов. Ранее археологи обнаружили в этом районе гробницу древнеегипетского торговца золотом, возраст которой насчитывает около 3,5 тыс. лет.

Портал iz.ru сообщал ранее, что турецкие ученые обнаружили возможное захоронение Николая Чудотворца в храме города Демре.