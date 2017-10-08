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Душа Серебряного века: 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой

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Фото: commons.wikimedia.org
Сестры Марина и Анастасия Цветаевы в 1905 году
Фото: commons.wikimedia.org
Марина Цветаева в Коктебеле в 1911 году
Фото: Getty Images/Heritage Images
Елена Волошина, Вера Эфрон, Сергей Эфрон, Марина Цветаева, Елизавета Эфрон, Владимир Соколов, Мария Кудашева, Михаил Фельдштейн, Леонид Фейнберг (слева направо). Коктебель, 1913 год
Фото: ТАСС
Марина в Феодосии в 1914 году
Фото: Getty Images/Heritage Images
Марина с дочерью Ариадной в 1916 году
Фото: commons.wikimedia.org
Марина Цветаева зимой 1917 года
Фото: Getty Images/Heritage Images
Марина Цветаева (первая слева) и Сергей Эфрон (стоит слева) в Праге в 1923 году
Фото: commons.wikimedia.org
Марина в 1924 году
Фото: Getty Images/Heritage Images
Марина Цветаева и Сергей Эфрон с детьми в Праге в 1925 году
Фото: Getty Images/Heritage Images
Георгий Эфрон (Мур) в 1930-х годах
Фото: Getty Images/Heritage Images
Марина в 1935 году в Фавьере (Франция), где она с семьей провела всё лето
Фото: Getty Images/Heritage Images
Марина Цветаева, Лидия Либединская, Алексей Крученых, Георгий Эфрон в Кусково 18 июня 1941 года. Это последняя фотография Марины
Фото: ТАСС/Михаил Медведев
Дом в Елабуге, в котором Марина жила с сыном, фото 1990 года
Фото: Getty Images/Heritage Images
Записка Марины Цветаевой в совет Литфонда с просьбой о принятии на работу судомойкой в августе 1941 года
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