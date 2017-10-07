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Сурков и Волкер обсудили в Белграде ситуацию на Украине

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили 7 октября в Белграде перемирие на востоке Украины.

Об этом эфире национального телерадиовещателя РТС сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Дипломат не раскрыл подробности встречи и место ее проведения.

По словам Дачича, факт встречи в Белграде является «показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии», передает «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящая встреча Суркова и Волкера не нацелена на результат. По его словам, «это процесс синхронизации позиций и сверки часов, обмена информацией».

Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая состоялась в августе в Минске.

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