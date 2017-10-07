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Даниил Квят вернется в состав «Торо Россо» на Гран-при США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Единственный основной российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, временно отстраненный от гонок командой «Торо Россо», будет выступать в ее составе на Гран-при США. 

«...В Остине Даниил Квят выступит в составе Scuderia Toro Rosso вместе с Пьером Гасли», — сказано в сообщении на сайте Toro Rosso.

Отмечается, что возвращение Квята связано с тем, что один из гонщиков команды — испанец Карлос Сайнс – младший — переходит в Renault, хотя изначально его уход планировался в 2018 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Торо Россо» отстранила российского пилота Даниила Квята от участия в Гран-при Малайзии, который проходил с 29 сентября по 1 октября.

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