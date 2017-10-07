Бюджет ремонта «Адмирала Кузнецова» могут сократить

Бюджет ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» могут сократить. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник. Агентство отмечает, что скорректировать объемы финансирования и модернизации решило Минобороны России.

Ранее планировалось, что ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 50 млрд рублей. Теперь сообщается, что будет выделена примерно половина этой суммы. Ремонт будет выполнен в полном объеме, так как сокращение финансирования коснется вопросов модернизации.

«Адмирал Кузнецов» был построен в 1982–1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.

Объединенная судостроительная корпорация до конца 2017 года начнет ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».