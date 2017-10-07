Экс-майор ВСУ: «Бук», из которого сбили MH17, принадлежит Украине

Бывший майор ВСУ Юрий Батурин заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, как полагает следствие, был сбит пассажирский самолет MH17, принадлежит Вооруженным силам Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Звезда».

«Это 156-й зенитно-ракетный полк, город Золотоноша», — цитирует экс-майора РЕН ТВ.

По словам Батурина, до крушения самолета ЗРК «Бук» перебазировали в место, откуда был произведен выстрел.

«В моем личном разговоре с водителями, теми, которые занимались перебазированием техники, мне эту информацию подтвердили практически все в полном составе», — добавил Батурин.

Кроме того, он сообщил, что сразу после трагедии колонна военной техники, в составе которой был «Бук», останавливалась на территории его командного пункта. Экс-майор уточнил, что сам выстрел он не фиксировал.

Сообщается, что Батурин попросил убежища у России, чтобы рассказать подробности катастрофы.

5 октября следственные органы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили о появлении новых доказательств того, что пуск ракеты из ЗРК «Бук» был произведен с подконтрольной Киеву территории, а именно из «окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района».

Напомним, Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года.