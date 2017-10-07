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Россия представила в ООН альтернативную терапию для наркозависимых

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Национальный антинаркотический союз (НАС) России представил на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН программы, альтернативные заместительной терапии наркозависимых.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на председателя НАС Никиту Лушникова.

Он заметил, что предложение заинтересовало иностранных партнеров, в частности представителей медицины США.

«Они готовы наш опыт использовать в Америке, проводить у себя программы drug-free», — цитирует его ТАСС.

При этом Лушников заметил, что диалог у приверженцев разного подхода проходил в форме диалога, а не спора.

Заместительная терапия предполагает переход наркомана с героина на синтетический аналог — метадон, тогда как вариант, предложенный российскими врачами, предполагает полный отказ даже от заменителей. Напомним, что президент США Дональд Трамп забил тревогу по поводу большого количества опиатозависимых по медицинским показаниям в стране.

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