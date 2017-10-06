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Основатель Gett опроверг слухи о слиянии с российскими сервисами такси

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер опроверг информацию о возможном слиянии с российскими компаниями по аналогии сделки «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом глава компании сообщил в кулуарах форума «Атланты».

«Развеять мифы точно надо — мы не ведем ни с кем переговоры. По крайней мере мы такого сейчас не делаем», — приводит «РИА Новости» заявление Дэйва Вайзера.

В середине июля компании «Яндекс» и Uber заключили сделку об объединении онлайн-сервисов заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки «Яндекс» будет владеть 59,3% компании, доля Uber — 36,6%, а 4,1% будет принадлежать сотрудникам.

Ранее гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи пообещал исправить ситуацию с отказом лондонского перевозчика продлевать сервису лицензию на перевозку пассажиров в британской столице.

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