Основатель Gett опроверг слухи о слиянии с российскими сервисами такси

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Taxi Дэйв Вайзер опроверг информацию о возможном слиянии с российскими компаниями по аналогии сделки «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом глава компании сообщил в кулуарах форума «Атланты».

«Развеять мифы точно надо — мы не ведем ни с кем переговоры. По крайней мере мы такого сейчас не делаем», — приводит «РИА Новости» заявление Дэйва Вайзера.

В середине июля компании «Яндекс» и Uber заключили сделку об объединении онлайн-сервисов заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки «Яндекс» будет владеть 59,3% компании, доля Uber — 36,6%, а 4,1% будет принадлежать сотрудникам.

Ранее гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи пообещал исправить ситуацию с отказом лондонского перевозчика продлевать сервису лицензию на перевозку пассажиров в британской столице.