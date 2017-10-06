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Прокуратура проверяет орловскую туркомпанию «Империя отдыха»

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Прокуратура Орловской области инициировала проверку туристической компании «Империя отдыха». Причина — непредоставление услуг.

До этого, как сообщает InfoOrel.ru, от граждан неоднократно поступали жалобы на это агентство. По некоторым данным, от деятельности компании в Орле пострадали 50 семей.

Как они пишут в социальных сетях, офис компании опечатан, а имущество арестовано. Паспорта клиентов забрали следователи.

С августа «Империя отдыха», работавшая по принципу «предоплата 100%»  не оплачивала заказанные туры. Среди пострадавших — жители не только Орловской области, но и других регионов.

Сейчас все жалобы клиентов направлены в УМВД по Орловской области. Позже может быть принято решение о привлечении виновных лиц  к ответственности.

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