Поездка на автомобиле от Астрахани до Махачкалы сократится в 1,5 раза

На федеральной трассе Р-215 Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала рабочие уложили 34 км нового асфальтового покрытия. Речь идет об участке от поселка Артезиан в Калмыкии в направлении границы с Астраханской областью.

После открытия объекта время в пути между Астраханью и Махачкалой сократится примерно в 1,5 раза. Также ведутся работы на двух путепроводах общей длиной свыше 110 м, которые войдут в состав транспортных развязок в разных уровнях, передает «Астрахань 24».

Как сообщалось ранее, ремонт дорог в Астрахани выполнен на 80%. Работы ведутся на нескольких участках в разных районах города. Внутриквартальные проезды ремонтируются днем, а на магистрали дорожная техника выходит ночью. Еще 14 магистралей обновят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Будут модернизированы 34 объекта улично-дорожной сети, где установят светофоры и нанесут разметку.