Гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме

Известный автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме, сообщает портал Auto-bild.

«К сожалению, он в коме, но из последних сил борется за жизнь. Все близкие постоянно рядом с ним, однако видеть происходящее очень тяжело», — приводит телеканал «Звезда» слова одного из членов семьи гонщика.

Уточняется, что Шумахер находится в коме, но при этом он подключен к аппарату дыхания и находится под наблюдением врачей 24 часа в сутки. Подчеркивается, что рост спортсмена уменьшился на 14 см, а вес — с 74 кг до 45 кг.

Михаэль Шумахер является семикратным обладателем титула чемпиона по автогонкам в классе «Формула-1». В 2013 году пилот получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле.

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