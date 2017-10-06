Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Псковская область показывает положительную динамику в промпроизводстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковская область демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства в течение последних десяти лет. Соответствующее заявление сделал заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Денис Цуканов в рамках миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая проходит в эти дни в Великих Луках.

Представитель ведомства отметил работу специалистов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», для которой с 2016 года было выделено в качестве господдержки более 150 млн рублей.

По его словам, на сегодняшний день в РФ насчитывается 49 промышленных кластеров, из которых 21 прошел проверку в министерстве. В общей сложности в них входит более 180 промышленных предприятий. Он отметил, что на общем фоне Псковская область значительно выделяется среди остальных регионов РФ, сообщает «Псковская лента новостей».

«Предприятиями кластера накоплена уникальная компетенция в энергетическом машиностроении, создан большой уровень кооперации — более 60%, плотные хозяйственные взаимосвязи», — заявил Цуканов.

Представитель Минпромторга заверил, что основным результатом деятельности кластера стал рост хозяйственной самостоятельности от иностранных комплектующих, иначе говоря — реализация политики импортозамещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британская компания построит фармпроизводство под Псковом
В Псковской области создан экспертный совет ОЭЗ «Моглино»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017