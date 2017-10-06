Псковская область показывает положительную динамику в промпроизводстве

Псковская область демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства в течение последних десяти лет. Соответствующее заявление сделал заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Денис Цуканов в рамках миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая проходит в эти дни в Великих Луках.

Представитель ведомства отметил работу специалистов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», для которой с 2016 года было выделено в качестве господдержки более 150 млн рублей.

По его словам, на сегодняшний день в РФ насчитывается 49 промышленных кластеров, из которых 21 прошел проверку в министерстве. В общей сложности в них входит более 180 промышленных предприятий. Он отметил, что на общем фоне Псковская область значительно выделяется среди остальных регионов РФ, сообщает «Псковская лента новостей».

«Предприятиями кластера накоплена уникальная компетенция в энергетическом машиностроении, создан большой уровень кооперации — более 60%, плотные хозяйственные взаимосвязи», — заявил Цуканов.

Представитель Минпромторга заверил, что основным результатом деятельности кластера стал рост хозяйственной самостоятельности от иностранных комплектующих, иначе говоря — реализация политики импортозамещения.