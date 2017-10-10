«Яндекс» выкупит подержанный автомобиль

Российская интернет-компания «Яндекс» запускает проект выкупа подержанных автомобилей для последующей перепродажи. Для этого будет использована принадлежащая ей онлайн-площадка «Авто.Ру». На рынке с годовым объемом 2 трлн рублей сегодня 87% сделок совершается без посредников. Действующих автодилеров тревожит возможная монополизация их бизнеса.

«Известиям» удалось ознакомиться с некоторыми деталями нового проекта «Яндекса» благодаря презентации и комментариям участников одной из конференций компании. Согласно презентации, интернет-компания будет предъявлять следующие требования к выкупаемым авто: не более двух собственников по ПТС, отсутствие серьезного ремонта, исправность всей техники, юридическая чистота. В «Яндексе» подтвердили информацию о запуске проекта.

— Примерно через месяц будет пресс-конференция, на которой мы расскажем все подробности. Пока мы не готовы рассказывать детали проекта, — сообщила официальный представитель «Яндекса» Юлия Огородникова.

В первую очередь будущий сервис будет ориентироваться на автомобили, находящиеся в хорошем состоянии, отмечает директор издательского дома «Автомобильное время» Марина Белоглядова.

— Представители «Яндекса» сообщили, что на пилотной стадии проекта был продан 21 автомобиль. Пока своего шоу-рума у них нет. Когда речь будет идти о тысячах штук, «Яндекс» станет заключать договоры на размещение автомобилей с партнерскими станциями. Там потенциальный покупатель сможет осмотреть авто, — рассказала собеседница «Известий». — Могу сказать, что присутствующие на конференции дилеры явно напряглись. «Яндекс» без их посредничества сможет в считаные секунды выдать покупателю релевантное предложение. Они реально могут у дилеров отобрать этот сегмент бизнеса.

В 2016 году в России бьло продано 5,3 млн машин с пробегом на общую сумму 2 трлн рублей, подсчитали аналитики консалтинговой кампании PwC. Однако через дилеров реализуется лишь 13% от всех автомобилей, что в денежном выражении составляет около 260 млрд рублей. Львиная доля продаж пока происходит без перекупщиков.

— Около 90% продается по принципу «из рук в руки», полуцивилизованным способом. Людям не хватает грамотного сервиса, гарантирующего уверенность в сделке. Поэтому возможности для роста в этом направлении большие. Нужно признать, что с обострением конкуренции некоторые группы компаний могут ее не выдержать. Но потребители в итоге только выиграют за счет снижения цен и за счет упорядоченности покупки и продажи, — заявил работающий в автомобильной отрасли бизнес-тренер Владимир Моженков.

«Авто.ру», используя многочисленные инструменты отечественного поисковика № 1, легко превратится в крупнейшего дилера подержанных автомобилей в России, считает бизнесмен Мурат Захарьев, владеющий тремя крупными региональными салонами по продаже машин с пробегом.

— В данном случае несправедливо говорить о конкуренции, скорее мы наблюдаем попытку создать крупнейшего супердилера, который со временем будет диктовать условия всем остальным игрокам. И это не может не тревожить. Здесь есть о чем подумать Федеральной антимонопольной службе, — заявил Мурат Захарьев.

Не стоит ожидать большой наценки на перепродаваемые «Яндексом» автомобили, убежден аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. Он предположил, что, скорее всего, компания будет работать с низкой маржей — не более 10%. Существенным аргументом в пользу покупки подержанной машины через «Авто.ру» будет стоящая за спиной этого сервиса компания с серьезным именем. Ей придется брать на себя соответствующие гарантии.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июнь 2017 года в России было продано 2,49 млн подержанных машин — на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.