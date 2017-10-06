Российские кожевенники представили коллекции в Милане

Российские кожевенники представили коллекцию кожи сезона осень-зима-2018/19 на 93-й Международной кожевенной выставке Lineapelle 2017, которая проходит с 4 по 6 октября 2017 года в Милане.

Среди артикулов — кожа для обуви, галантереи, обивки мебели.

Кожевенная отрасль в России осуществила значительный технологический прорыв. Современное модернизированное производство позволяет создавать материалы, которые впоследствии применяются в автомобильной, авиационной и мебельной отраслях экономики. Российская кожа успешно прошла тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия.

Участвующий в выставке рязанский кожевенный завод, входящий в ГК «Русская кожа», является одним из крупнейших производителей натуральной кожи в России. На его долю приходится 35% всего производства кожи в стране. Ежемесячно предприятие выпускает 720 тыс. кв. м кожи.

Среди других участников выставки — крупнейший завод по дублению и выделке кожи, выделке и крашению меха АО «Верхневолжский кожевенный завод», АО «Хром», специализирующийся на выпуске натуральной кожи, НАО «Спасский кожевенный завод», производящий и реализующий обувную, одежную, галантерейную и подкладочную кожу, ООО «Рыбинский кожевенный завод» (производство кожи низа обуви, шорно-седельной кожи, обувного хрома, подкладочной и галантерейной кожи, а также обувного краста), а также предприятия дубления, выделки кожи и крашения.