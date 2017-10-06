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Пешеход скончался в результате наезда автомобиля в Благовещенске

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором после наезда автомобиля скончался пешеход, произошло в Благовещенске 5 октября.

Авария произошла на Новотроицком шоссе в 20:00. Погибший мужчина 1962 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль марки «УАЗ», сообщает ИА «Амур.инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. Автомобиль «УАЗ» находился под управлением водителя 1966 года рождения. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

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