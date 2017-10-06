СК проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском

СК начал проверку по факту нападения двух собак на 9-летнего мальчика в Копейске Челябинской области. Руководство регионального СУ СКР взяло на контроль проведение процессуальной проверки.

Инцидент произошел накануне, 5 октября, во дворе жилого дома. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него напали собаки. Покусанного ребенка обнаружил водитель проезжавшей мимо машины.

Пока не удалось установить, бездомные это были животные или все же у них есть хозяин.

Сейчас ребенок находится в реанимации с тяжелыми травмами. У него множественные раны головы, шеи, пострадали руки и ноги. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Накануне его прооперировали, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Напомним, подобный случай произошел 2 октября под Истрой в Московской области. Бездомная собака набросилась на детей, гуляющих на детской площадке. Местные жители утверждали, что тот же пес ранее покусал пятилетнего ребенка, а до этого напал на годовалого малыша, однако того отбила его мать.