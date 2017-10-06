Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

СК проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СК начал проверку по факту нападения двух собак на 9-летнего мальчика в Копейске Челябинской области. Руководство регионального СУ СКР взяло на контроль проведение процессуальной проверки.

Инцидент произошел накануне, 5 октября, во дворе жилого дома. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него напали собаки. Покусанного ребенка обнаружил водитель проезжавшей мимо машины. 

Пока не удалось установить, бездомные это были животные или все же у них есть хозяин.

Сейчас ребенок находится в реанимации с тяжелыми травмами. У него множественные раны головы, шеи, пострадали руки и ноги. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Накануне его прооперировали, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Напомним, подобный случай произошел 2 октября под Истрой в Московской области. Бездомная собака набросилась на детей, гуляющих на детской площадке. Местные жители утверждали, что тот же пес ранее покусал пятилетнего ребенка, а до этого напал на годовалого малыша, однако того отбила его мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области будут штрафовать за шумных кошек и собак
Туристку из Великобритании растерзали дикие собаки в Греции
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017