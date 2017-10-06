Московская область проведет роуд-шоу в Индии в 2018 году

Московская область представит инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в ряде крупных индийских городов в 2018 году. Такая инициатива обсуждалась на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с послом Индии в РФ Панкаджем Сараном, передает телеканал «360».

В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества и выделили в качестве приоритетных областей фармацевтику, металлургию, пищевую и химическую промышленность, а также культурную сферу.

«Я хочу предложить вам провести роуд-шоу в крупных российских городах, чтобы продвигать Московскую область для индийской промышленности», — заявил Панкадж Саран.

Глава дипмиссии отметил, что мероприятия можно провести в крупных городах, где сконцентрированы бизнес и промышленность страны. В качестве примера посол привел Дели, Мумбаи, Бангалор. Кроме того, Панкадж Саран пообещал, что посольство Индии окажет содействие властям региона в подготовке роуд-шоу.

Сейчас товарооборот между Московской областью и Индией составляет $583,6 млн. В Подмосковье также зарегистрировано 6 предприятий с участием индийских инвестиций.

Ранее портал iz.ru сообщил, что 1 и 2 ноября представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии примут участие в международном форуме «Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции». Мероприятие пройдет в Москве.