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Бизнесмен построит в Воронеже медцентр европейского уровня к 2018 году

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Медицинский центр семейной медицины «Олимп здоровья» планируется построить в Воронеже к 2018 году. Инициатива строительства современного медучреждения принадлежит члену Общественной палаты Воронежской области, местному предпринимателю Александру Соловьеву.

Как сообщает ИА «Абирег», медцентр намерены сдать в эксплуатацию в I квартале следующего года. Строительные работы в здании медучреждения на Театральной улице планируется завершить в ноябре текущего года. На сегодняшний день для будущего учреждения закуплена большая часть медицинского оборудования. На эти цели было затрачено около 500 млн рублей.

Ожидается, что площадь примыкающей к гостинице «Россия» клиники составит 4,5 тыс. кв. м. В медцентре будут работать около 100 врачей, инвесторы делают ставку на молодых специалистов.

Предприниматель отметил, что при строительстве объекта учитывался ориентир на европейские стандарты медицины.

«Мы рассчитываем в будущем сделать платные услуги нашей клиники общедоступными. Помимо этого, надеемся возродить идею семейного доктора, который будет знать обо всех проблемах пациента и его семьи, что позволит не доводить до критических случаев», — подчеркнул Соловьев.

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