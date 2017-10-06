Склад боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Севастополе

Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Севастополе. За двое суток пиротехники МЧС извлекли из-под земли 116 взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Обнаруженные в одном из садовых товариществ Нахимовского района находки принадлежат к разным типам и калибрам боеприпасов ВОВ советского производства.

Склад с боеприпасами, в числе которых артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные противотанковые гранаты, ручные гранаты Дьяконова и патроны, находился на глубине нескольких метров. Опасные находки были обезврежены на месте накладным зарядом, сообщает ИА «Крыминформ».

По словам замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС РФ по Севастополю Арсена Смаилова, на близлежащей территории были также обнаружены несколько скоплений взрывоопасных предметов. Он добавил, что в ближайшее время специалисты продолжат вести работы по очистке местности от боеприпасов, уточняет ИА SevastopolMedia.



Ранее сообщалось, что в Тверской области специалисты аварийно-спасательной службы обезвредили 167 снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обнаружены в Торопецком, Андреапольском и Западнодвинском районах.