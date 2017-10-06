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Около 500 жилых домов в Барнауле остались без газа из-за аварии

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Жители 500 жилых домов в Барнауле остались без газа в результате повреждения газопровода, сообщили в пятницу в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели получили информацию о повреждении газопровода по улице Власихинской, 97 в 14:00 по местному времени. В зону отключения также попадает район, ограниченный улицами Власихинская, Павловский тракт, Фурманова и Белоярская.

В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий аварии задействованы 15 человек и 5 единиц техники, сообщает ИА FlashSiberia.

Ранее сообщалось, что на территории Романовского и Мамонтовского районов Алтайского края была восстановлена подача электроснабжения в полном объеме.

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