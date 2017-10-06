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Пограничники расследуют убийство тигра на ферме под Уссурийском

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России выявили и изъяли из незаконного оборота шкуру амурского тигра на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Толочка» в Приморском крае, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Аккуратно свернутую шкуру в одном из производственных помещений хозяйства, расположенного недалеко от села Кугуки, пограничники обнаружили 30 сентября. По предварительным данным,  тигра убили. Кроме того, специалисты предположили, что он мог зайти на территорию фермы в поисках еды, сообщает ИА UssurMedia.

По словам директора Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, теперь в ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам и найти виновного в гибели молодого тигра. Также он отметил, что многие фермерские хозяйства вступают в конфликт с хищниками, которые ищут еды, и убивают животных.

Между тем цивилизованное решение конфликта между хищником и человеком существует. Чтобы фермеры, потерявшие скот, не убивали животных, центр совместно с компанией «Согаз» выплачивает компенсации ущерба.

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