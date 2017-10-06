Рада приняла в первом чтении закон Порошенко о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». За принятие решения проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.

Документ, в котором неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются временно оккупированными территориями, был зарегистрирован в парламенте президентом Украины Петром Порошенко.

Действия России квалифицируются в проекте закона как «агрессия против Украины», передает «РИА Новости».

Документ предоставляет украинскому президенту право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.

Также в текст законопроекта была внесена поправка, изымающая ссылку на Минские соглашения, передает BFM.RU.

По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павла Салина, создается впечатление, что Киев просто пытается остановить движение по выполнению Минских соглашений.

Киев подставил принятием законопроекта о реинтеграции Донбасса своих западных партнеров по «нормандскому формату», считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев .

«Ведь исключив из первоначальной президентской версии ч. 1 ст. 7, где указывались минские соглашения, Киев взял четкий курс на «альтернативное» Минску решение конфликта», — написал сенатор в Facebook.