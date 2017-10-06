Песков: сотрудничество c Эр-Риядом не направлено против третьих стран

Сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах прежде всего наших двух стран, в интересах стабильности в мире и в регионе, и, безусловно, оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей страны», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что любые «высказанные озабоченности в этой связи» безосновательны.

Ранее минобороны США выразило обеспокоенность по поводу информации о том, что на переговорах короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента РФ Владимира Путина стороны договорились о закупке Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400.

Пресс-секретарь президента России, в свою очередь, не стал подтверждать эту информацию.

По словам Пескова, тематика военно-технического сотрудничества «действительно фигурировала на повестке дня».

«Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу. Безусловно, эта тема относится к категории весьма чувствительных», — сказал Песков,

Представитель Кремля отметил, что работа по данным вопросам будет продолжаться.

Ранее посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров заявлял, что Эр-Рияд заинтересован в закупке российских С-400.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке российских ЗРК, однако подчеркнул, что этот интерес «пока еще не формализован».