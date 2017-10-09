«Химки» определились с «лишним» легионером

Центровой «Химок» и сборной Черногории Марко Тодорович оказался «лишним» легионером для подмосковного клуба. 25-летний баскетболист будет заявлен только на игры Евролиги. Место Марко Тодоровича в заявке клуба на сезон-2017/18 в Единой лиге ВТБ займет новичок команды — 5-й номер драфта НБА-2012 Томас Робинсон.

Эту информацию «Известиям» подтвердил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

— После подписания контракта с Робинсоном мы должны были сделать выбор и заявить на игры Единой лиги ВТБ семь легионеров из восьми, — рассказал «Известиям» Павел Астахов. — На позиции 4–5-го номера у нас очень высокая конкуренция: Робинсон, Томас, Гилл, Зубков, Моня, Ханикатт. Тодоровичу тяжело конкурировать с этими ребятами. Мы видели, что он не очень уверенно выступал на Евробаскете-2017 и в серии товарищеских игр. Профессиональный спорт — это конкуренция. Ты ее или выдерживаешь и находишься в составе, или не выдерживаешь. Рассчитываем ли мы на Марко в том сезоне — вопрос к тренеру. У Барцокаса есть такая опция, он может задействовать Тодоровича в матчах Евролиги. Время покажет, произойдет это или нет.

Павел Астахов пояснил, что Марко Тодорович не сможет быть дозаявлен в Лигу ВТБ ни при каких обстоятельствах.

— В соответствии с регламентом он получил лицензию восьмого легионера и останется им на весь сезон, поэтому не сможет принимать участия в играх Лиги ВТБ, — сказал генеральный директор «Химок».

В новом сезоне Единой лиги ВТБ «Химки» и УНИКС превысили установленный лимит на легионеров. Сейчас в составе обоих российских топ-клубов по восемь иностранцев — при этом на сезон команда может заявить максимум семь легионеров (шесть в заявке на каждый матч). Таким образом, один из иностранных игроков, не попавший в заявку в Лигу ВТБ, будет выступать исключительно в еврокубках, где таких ограничений нет. В УНИКСе восьмым стал серб Данило Анджушич, в «Химках» — Марко Тодорович.

— Выбор легионеров для участия в Лиге ВТБ — прерогатива главного тренера, — рассказал «Известиям» официальный представитель Марко Тодоровича Обрад Фимич. — Контракт Тодоровича с «Химками» действует еще год, поэтому поводов для беспокойства сейчас нет. Он продолжает усердно трудиться и доказывать свое право на игровое время. Сезон длинный. «Химкам» предстоит сыграть еще минимум 30 игр в Евролиге, где он сможет проявить себя.

До перехода в «Химки» Марко Тодорович выступал в Испании за «Ховентуд», «Барселону» и «Бильбао». В сезоне-2014/15 черногорец показал великолепную статистику в чемпионате страны ACB — 11,5 очка и 7,2 подбора — и стал интересен многим европейским топ-клубам. В борьбе за перспективного игрока победили «Химки». Бывший тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис доверял Марко Тодоровичу много игрового времени и называл его будущим клуба. Игрок оправдывал возложенные на него надежды — был одним из лидеров команды и даже вошел в символическую пятерку одного из туров Евролиги.

Однако после отставки Римаса Куртинайтиса черногорец плотно обосновался на скамейке запасных и был отправлен в аренду в «Бильбао».

Вернувшись в Россию в сезоне-2016/17, Марко Тодорович вновь стал важным игроком для «Химок» — во многом благодаря ему клуб получил возможность вернуться в Евролигу. Центровой ростом 2,1 м стал настоящей проблемой для легковесного состава петербургского «Зенита» в полуфинале плей-офф: удачно работая спиной к кольцу после бесконечных «двоек» с Алексеем Шведом, легионер забивал из-под кольца и постоянно вынуждал соперников нарушать правила.

На решающий матч серии с «Зенитом» Марко Тодорович вышел на площадку с серьезной травмой — в концовке предыдущей встречи он пропустил болезненный удар в пах, после которого, по собственному признанию, «не мог двигаться». Однако даже в таком состоянии он смог принести клубу ощутимую пользу: 9 очков, 5 подборов, 2 блок-шота и 100-процентный результат с линии (3 из 3) за 24 минуты. В финале с ЦСКА баскетболист уже сыграть не смог, что сказалось на итоговом результате (0:3).

Многие считали, что обновленные «Химки» будут строить свою игру вокруг Марко Тодоровича, но у нового наставника команды были другие планы. Георгиос Барцокас попросил руководство приобрести американца Малкольма Томаса, а перед началом нового сезона клуб пополнил центровой Томас Робинсон, обладающий большим опытом игры в НБА.

Дебют Томаса Робинсона в «Химках» состоится 9 октября, когда подмосковный клуб на выезде сыграет с ВЭФом.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram