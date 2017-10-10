Клиентам банков будут реже отказывать в обслуживании

Банкиры в скором времени смогут оперативнее проверять документы клиентов. МВД готово увеличить входящий поток данных россиян через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Он пояснил, что лимиты могут быть увеличены после перехода министерства на новую версию СМЭВ, который состоится до конца года. Существующие ограничения (всего 50 обращений в МВД через СМЭВ в минуту) сильно затягивают получение крупными банками сведений о паспортах россиян. В результате граждане нередко получают отказ в обслуживании.

Кредитные организации с 2014 года должны проверять паспорта клиентов на действительность, в том числе перед приемом их на обслуживание, запрашивая информацию у МВД (ранее — Федеральной миграционной службы). Это требование зафиксировано в положении Центробанка 499-П. Если данные паспорта клиента не удалось проверить, кредитной организации рекомендовано отказывать в обслуживании. Практика выявила, что максимальное количество обращений для проверки паспортов через СМЭВ не учитывает специфики крупных филиальных банков. Национальный совет финансового рынка (НСФР) в прошлом году обратился в МВД с просьбой увеличить их вчетверо — минимум до 200 обращений в минуту и 6 тыс. в час. В сутки, по мнению НСФР, логично установить планку хотя бы на уровне в 55 тыс. обращений.

По словам Андрея Емелина, МВД согласилось рассмотреть вопрос об увеличении лимитов.

— Мы ожидаем завершения перехода МВД на СМЭВ-3 до конца этого года и улучшения в связи с этим функционирования действующего сервиса по проверке паспортов, в том числе в части корректировки параметров обращений, — отметил глава НСФР. — Это крайне важно и для банков, которым необходимо иметь возможность проверять документы клиентов в стандартном автоматизированном режиме 24/7, и, что самое главное, для самих клиентов, каждый из которых находится под риском отказа в совершении операции или в обслуживании.

По словам Андрея Емелина, новая версия СМЭВ будет работать быстрее, объем пакета передаваемых данных вырастет с 5 Мб до 1 Гб. В результате увеличения лимитов и усовершенствования СМЭВ паспорта граждан будут проверяться быстрее.

По подсчетам специалистов банков, один из 15 клиентов банка, пришедший для совершения операции на сумму свыше 15 тыс. рублей (операции на меньшие суммы не требуют идентификации), получает отказ. Андрей Емелин считает эту ситуацию недопустимой. Гражданин должен быть гарантированно защищен от угрозы отказа в обслуживании только из-за технических сложностей у госорганов, уверен глава НСФР.

После перехода на новую версию системы клиентам банков будут реже отказывать в обслуживании. По словам первого вице-президента Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслава Андрюшкина, увеличение лимитов позволит оперативнее проверять паспорта клиентов, качество их обслуживания повысится.

Начальник департамента оценки розничных рисков ТКБ Сергей Тараканов отметил, что снижение количества отказов позволит банкам нарастить кредитные портфели.

— Еще один позитивный фактор — клиенты не будут получать отказ по причине, которая никак не связана с их платежеспособностью или, например, кредитной историей, — добавил Сергей Тараканов. — Немотивированный отказ нередко вызывает у людей отрицательную реакцию, что вполне объяснимо.

По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, лимиты нужно повышать не вчетверо, а более существенно.

— В новую версию СМЭВ нужно закладывать намного большие показатели, поскольку потребность в передаче разнообразных данных через эту систему будет только расти, — уверена Тамара Касьянова.

Вячеслав Андрюшкин считает, что ограничений вообще не должно быть. Представители МВД не смогли ответить на оперативный запрос.